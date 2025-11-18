【新華社ウルムチ11月18日】中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州昭蘇（モンゴルキュレ）県でこのほど、冬季の家畜移動シーズンが本格的に始まった。牧畜民1500世帯が約25万頭（匹）の家畜を率いて、蛇行する牧畜道を冬季の牧場を目指して移動する光景は壮観を極めている。「四季を通じた遊牧」という伝統的な生産方式による移動放牧は、牧畜民の生計を支えるだけでなく、放牧地の移動や放牧の一時休止を通じて草原の生態