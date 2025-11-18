山西省呂梁市臨県磧口古鎮の通りを歩く人々。（１０月３０日撮影、呂梁＝新華社記者／袪彦）【新華社太原11月18日】中国山西省呂梁市臨県の古い町、磧口（せきこう）古鎮は山と川に囲まれた場所に位置し、かつては黄河流域の重要な交易の場として機能していた。現在も昔ながらの素朴な生活様式が残り、「生きた古鎮」として知られている。近年、文化財保護に対する意識が高まるにつれ、地元政府は歴史的建築物や古民家の