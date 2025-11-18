女優の吉岡里帆（32）が18日までに自身のインスタグラムを更新。エレガントなドレス姿を披露した。吉岡は「藤井道人監督"イクサガミ"Netflixで独占配信開始私は岡田准一さん演じる主人公の妻、しの役をさせて頂きました」とし、13日に配信された俳優の岡田准一が主演・プロデューサー・アクションプランナーを務めるドラマ「イクサガミ」（監督藤井道人）をPR。「皆様の殺陣やアクションがダイナミックで美しい作品です」