18日の東京株式市場で、日経平均株価は下げ幅が1600円を超えるなど大きく値を下げ、およそ4週間ぶりに5万円を割り込んで取引を終えました。日経平均株価は、17日より1620円93銭安い4万8702円98銭で取引を終えています。終値が4万円台となったのは先月24日以来です。前の日のニューヨーク株式市場で主要な3指数がそろって下落したことを受け、東京株式市場でも、18日はAI・半導体関連株を中心に幅広く売られました。午後は、下げ幅