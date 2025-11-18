プロ野球・巨人の森田駿哉投手が18日、契約更改交渉に臨み、150万円アップの推定年俸1500万円でサインしました。森田投手は後半戦で先発陣が足りなくなったところに、白羽の矢を立てられ、8月6日にプロ初先発、初勝利を挙げました。その後もローテーションに入り、7試合に先発登板、3勝4敗、防御率は3.58という成績でした。球団からは登板数とイニング数を増やしてほしいと言われたそうで、「しっかりとクリアできるようにオフシー