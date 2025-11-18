18日朝、岩手県盛岡市ではクマの目撃が相次ぎ、ホームセンターの駐車場では、クマが3時間ほど居座りました。午前7時半ごろ、盛岡市向中野で撮影された映像には、クマが道路を渡り、公園の中に入っていく様子が捉えられました。また、近くを自転車で通る人の姿もありました。その後、およそ650メートル離れたホームセンターの屋上の駐車場で、クマが目撃され、市は駐車場の出口を塞いで、捕獲を試みました。市によりますと、午前11