“世界を飾らない美しさ”を掲げるジョンマスターオーガニックから、冬の手肌を優しく包み込む限定ハンドクリームが登場します。2025年12月4日に発売される「モイストブルームハンドクリーム」は、パープルフラワーとアロマティックウッズの2種類の香りが揃い、ホリデーシーズンにぴったり。植物の恵みを生かした3つのオイルが肌をふんわり潤し、乾燥が気になる季節にもや