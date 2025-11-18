青島国信集団が投資・建造した15万トンクラススマート養殖作業船「国信1号2-2」が15日、中国船舶集団青島北海造船で引き渡され、運航を開始した。船名は「魯即漁養60618」と命名された。新華網が伝えた。今回引き渡された養殖作業船は給餌や取水などの中核システムがアップグレードされており、サケ・マス類の作業船による通年連続養殖試験を実施し、種苗生産から販売までを一体化した全産業チェーン型モデルの構築を目指す。（提