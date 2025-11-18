18日の早朝に秋田市で撮影された、雪の映像が届きました。撮影されたのは、あたりがまだ暗い午前4時過ぎです。映像には街灯の光に照らされて降り続く、大粒の雪の様子が映っています。撮影者はイヌの散歩をしようと起きたときに雪が降っていることに気がついたといいます。「雪が降ってきたなぁと思っていたら、あっという間に吹雪のような状態になった」と話しています。秋田地方気象台は18日午前0時20分ごろ、みぞれを観測し秋田