ABEMA¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á season2¡Ù(Á´14²ó)#11¤¬¡¢14Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á season2¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡û¥â¥â¥³¤ÎÆ´¤ì¤Î¸ÈÁüÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¡¢Ä¹ÃË¤Î·ëº§¤ò¼õ¤±¤Æ61ºÐ¤Ç¡È¸È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥â¥â¥³¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¡£Æ´¤ì¤Î¸ÈÁü¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¥â¥â¥³¤Ï¡¢¡Ö»ä¤â²Ç¤Ç¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¥ä¥ó¥­¡¼¤ÎÊÁ¤¬°­¤¤Ì¡ºÍ»Õ¤ò¸È¤µ¤ó¤¬²÷¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡ÈÂ©»Ò¤Î¹¥¤­¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ò¹¥¤­¤Ë¤Ê¤ë¡É