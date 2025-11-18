11州で展開する米国最大級の総合電力会社 アメリカン・エレクトリック・パワー［AEP］は、オハイオ州コロンバスに本社を置く、米国最大級の総合電力会社です。創業は1906年。100年以上にわたって米国の発電・送電・配電インフラを整備し、現在は11州で560万の顧客にサービスを提供しています。事業は大きく4つのセグメントで構成されています。 【1】垂直統合型公益事業 中心となるのは、発電から配電までを一体的