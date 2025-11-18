11月18日、新潟県で今年初めてとなる毒きのこによる食中毒が発生しました。90代の男性が入院しています。南魚沼保健所によりますと、11月9日、南魚沼市に住む90代男性が食用きのこだと思い込んでドクササコを自宅に持ち帰り、11月10日から12日にかけ、家族4人でけんちん汁や味噌汁にして食べたところ、17日までに食べた全員に手足の指の痛みなどの症状が出たということです。4人のうち、一度だけ食べた60代女性と80代女性の症状は