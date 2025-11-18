元フジテレビアナウンサーの阿部知代が１８日までに配信された関根勤のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「関根勤チャンネル」に出演し、「笑っていいとも」でタモリと共演した当時を振り返った。阿部は「４０歳を過ぎて急にバラエティーの仕事が増えたんです。そのタイミングで『笑っていいとも』のテレフォンアナウンサーになりました」とタモリとの出会いを語った。「すっごく良くしていただきました。いいとも終わりでタモリさんに