「ＦＶジャパンカップ競走」（１８日、鳴門）１８日の鳴門ボート４日目は１Ｒから６Ｒまでは強風のため安定板を装着してレースが実施されたが、７Ｒ以降は常駐医の急病により、公正、安全なレースができなくなり、中止打ち切りとなった。このため、レースが行われた４日目６Ｒまでの得点率上位１８人が５日目に実施される準優３レースに進出。予選トップ通過は４日目は出走がなかったが、３日目まで４勝、２着１回の稗田聖也