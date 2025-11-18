【モンスターハンターワイルズ ～モリバーの宴～】 11月19日～2026年5月17日 開催予定 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて11月19日から2026年5月17日まで開催予定のレストラン「モンスターハンターワイルズ ～モリバーの宴～」。開催前日となる11月18日にはメディア向けの内覧会が実施され、カプコン取締役専務執行役