＜交通事故による運転見合わせ＞ JR九州によりますと、18日午後2時22分ごろ、日豊本線の加治木と錦江の間で、踏切設備に自動車が衝突する事故がありました。 午後2時45分現在、 ・日豊本線は、国分と鹿児島の間の上下線で、 ・鹿児島本線は、鹿児島中央と鹿児島の間の上下線で 運転を見合わせています。 運転再開まで時間がかかる見込みだということです。 【追記】 日豊本線と鹿児島本線は、午後3時20分ごろに運転を