リスク警戒の動きが上値を抑える＝オセアニア為替概況 豪ドル円は朝の100円80銭―90銭の推移から売りが出た。昼前から少し下げると、午後に入って100円15銭まで大きく下げている。株安を受けたリスク警戒の円買いなどが重石。 午前の豪中銀議事要旨は今後発表される経済指標が上振れした場合、政策金利を現行水準に当面据え置く可能性があるとの見解を示す一方、追加緩和を予想するシナリオもあるとした。中銀声明などで