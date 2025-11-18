【香港】 雇用統計（10月）17:30 予想4.0%前回3.9%（失業率) 【ハンガリー】 ハンガリー中銀政策金利（11月）22:00 予想6.5%前回6.5%（政策金利) 【カナダ】 住宅着工件数（10月）22:15 予想N/A前回27.92万件 【米国】 製造業新規受注（8月）19日00:00 予想1.3%前回-1.3%（前月比) 耐久財受注（確報値）（8月）19日00:00 予想2.9%前回2.9%（前月比) 予想0.4%