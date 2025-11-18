15:30高市首相と植田日銀総裁が会談 18:30ペレイラ・ポルトガル中銀総裁、ビデオ会議出席 20:00ドレンツ・スロベニア中銀暫定総裁、記者会見 22:00ピル英中銀チーフエコノミスト、討論会出席 22:15米ADP民間雇用者数（週次） 19日 0:30バーFRB理事、イベント講演（質疑応答あり） 1:00バーキン・リッチモンド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり） 2:00ディングラ英中銀