テクニカルポイントポンドドル、下降トレンドは一段階弱まるも、引き続き上値の重さ継続 1.3488一目均衡表・雲（上限） 1.3434一目均衡表・雲（下限） 1.3410100日移動平均 1.3384ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.3290200日移動平均 1.3280エンベロープ1%上限（10日間） 1.3241一目均衡表・基準線 1.319621日移動平均 1.3162現値 1.314910日移動平均 1.3131一目均衡表