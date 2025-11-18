巨人・西舘勇陽投手（23）が18日、都内の球団事務所で初の契約更改に臨み、100万ダウンの2700万円でサインした。本格的に先発転向した今季は2勝3敗の防御率4・22。コンディション不良などでの離脱もあり「最後の方は先発で完走できず、歯がゆいというか悔しい思いです」と振り返った。オフは今季、チームトップの11勝をつかんだ山崎に弟子入りする。「ジャイアンツで一番安定感もあって、結果も出してる方ですし、学べること