子宮頸がんの再々再発を公表している、俳優の古村比呂さんが、自身のブログを更新。抗がん剤治療中に経験している肌トラブルについて明かしました。 【写真を見る】【がん闘病】古村比呂さん「背中一面に発疹」抗がん剤治療中の肌トラブルを告白古村さんは朝の投稿で「今朝は冷え冷え空気、一気に冬です」と季節の変化に触れた後、「今日はより寒い所へ向かいます足元は暖かくインナーは汗対策で綿素材実はただ今背