インフルの小1男児が4階から転落11月17日、東京都杉並区のマンションで小学1年生の男児が転落する事故がありました。男児はインフルエンザで発熱中でした。事故当時、母親は薬を買いに外出していたため、家に1人でいたということです。4階の自宅のベランダから1階の植え込み部分に転落したとみられていて、左の太ももから出血し病院に運ばれました。警視庁はこの転落の経緯について、現在調べを進めています。【写真を見る】インフ