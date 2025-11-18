きのう夜からけさにかけて、埼玉県久喜市の住宅に何者かが侵入し、現金や貴金属などが盗まれる被害が5件相次ぎました。警察は県内で相次ぐ侵入窃盗事件との関連を調べています。午前5時45分ごろ、久喜市桜田の住宅で「室内が荒らされている」と住人の女性から110番通報がありました。警察が調べたところ、何者かが1階リビングの鍵のかかっていなかった窓から侵入したとみられ、▼現金およそ1万5000円、▼ネックレスなどの貴金属類