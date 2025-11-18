バイク利用者に交通事故への注意を促す警察官＝18日午前、東京都江戸川区バイク乗車中の死亡事故が増えていることから、警視庁は18日、死亡事故があった東京都江戸川区で、利用者を呼び止め、速度を抑えるようチラシを配って注意喚起した。同庁によると、交差点でバイクが直進、対向車線側の車が右折した際にぶつかる「右直事故」が目立つ。バイクは車体が小さいため、車から見ると、実際よりも遠くを走っていると錯覚しやすい