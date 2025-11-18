日米欧の先進国に新興国を加えた20カ国・地域（G20）が22、23日に南アフリカで開く首脳会議（サミット）で、首脳宣言の採択が困難な情勢になっていることが18日、分かった。宣言を見送れば、G20サミットで初めてとなる。