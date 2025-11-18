千代田化工建設が急伸している。１８日午前１１時ごろ、グループ会社と米マクダーモットが米国テキサス州のゴールデンパスＬＮＧプロジェクトの顧客であるゴールデンパスＬＮＧターミナル（ＧＰＸ社）と交渉を進めていた改定ＥＰＣ契約（設計・調達・建設工事請負契約）を締結したと発表した。同プロジェクトを共同遂行していたザカリー・インダストリアルの経営破綻を受け、千代建は引当金