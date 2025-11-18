オンデック [東証Ｇ] が11月18日大引け後(15:30)に業績修正を発表。25年11月期の連結経常損益を従来予想の2億2100万円の黒字→2億1000万円の赤字に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した6-11月期(下期)の連結経常損益も従来予想の3億4500万円の黒字→8600万円の赤字に減額し、一転して赤字計算になる。 ※今期から連結決算に移行。 株探ニュ&