AIと人間の化学反応を描く新感覚ショートバラエティ「びっくりあいらんど」が、TikTok公式アカウント（@z_drama_ntv）にて配信スタート。舞台は「AIの島（AI_LAND）」。AIが作り出す現実ではありえない空間に、人間たちが“巻き込まれていく”--。出演者が本気で驚き、笑い、ツッコミを入れる瞬間を切り取った縦型ショートバラエティ。“AI×学校”のシチュエーションで、今までにない面白いが起きる！先月発表の「びっくりあいら