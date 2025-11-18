11月16日、女優の吉瀬美智子が、トークバラエティ番組『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）に出演した。番組内で、彼氏を募集していることを明かし、注目を集めている。吉瀬は2010年に実業家の一般男性と結婚し、2人の娘が生まれたが、2021年に離婚を発表。現在はシングルマザーとして娘2人を育てているが、この日は新たな出会いに言及した。「吉瀬さんは『若いころはイケメンが好きだったけど、20代中盤以降は自分のタイプが