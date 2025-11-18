千葉ロッテマリーンズの西川史礁（22）が11月18日、自身のInstagramを更新し、一般女性との結婚を報告した。投稿では、学生時代から交際していたパートナーと6月2日に入籍していたことを明かし、「シーズン中は野球のことだけに集中したく、このタイミングでの発表とさせていただきました」と経緯を説明。侍ジャパンとして日韓戦に出場した直後の発表となり、ファンの間で大きな反響が広がっている。