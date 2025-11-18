2014年よりスタートした国内で開催されるマウンテンバイクの競技「エンデューロ」のイベント「エンデューロ・ナショナル・シリーズ(以下ENS)」2025年シーズン最終戦となるENS富士見高原ラウンドが、長野県富士見高原スキー場で11月15日・16日の2日間にかけて開催された。秋晴れの澄んだ空のもと、全長約7kmの特設ルートが設定され、3つのステージで構成された今回のレースは、スピードとテクニックが要求される多層的なレイアウト