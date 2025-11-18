開幕中のデフリンピックにあわせて、小学生がデフスポーツや最新のコミュニケーションツールを体験する授業が行われました。東京・渋谷区にある大会の運営拠点「デフリンピックスクエア」では、デフスポーツや障害の有無にかかわらずコミュニケーションを可能にする最新のデジタル技術を体験することができます。18日、都内の小学生およそ120人が授業の一環で訪れました。児童は、耳が聞こえにくい状況を再現するため耳栓を装着し