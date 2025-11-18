18日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ22866991.0 40760 ２. 日経Ｄインバ 3827757.56305 ３. 野村日経平均 26080 255.8 50660 ４. 日経ベア２ 18204 8.2 154.8