【その他の画像・動画等を元記事で観る】 韓国の新人シンガーソングライター・Gyubin（ギュビン）が、11月28日に日本プレデビュー曲「Really Like You(Japanese Version)」を配信リリースすることが決定。MVティザー映像が公開された。 ■「大きな機会をいただけて感謝」（Gyubin） Gyubinは韓国出身の18歳。2024年に発表したデビュー曲「Really Like You」が、日本・韓国・台湾などアジア