18日の日経平均株価は前日比1620.93円（-3.22％）安の4万8702.98円と3日続落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は195、値下がりは1381、変わらずは33と、値下がり銘柄の割合は80％を超えた。 日経平均マイナス寄与度は304.84円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、アドテスト が197.88円、東エレク が182.5円、フジクラ が65.68円、ＴＤＫ が45.12円と並んだ。 プラス寄与度トップは電通グループ