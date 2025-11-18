１８日に放送されたテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」では、被害が甚大になっているクマについて、ツキノワグマとヒグマの剝製を用意。その大きさに羽鳥慎一アナウンサーも「大きい」とうなる一幕があった。番組では日々、被害が報告されるクマについて特集。専門家によると、餌が人里にあるため、年内いっぱい冬眠しない可能性があるとし、駆除するハンターたちも、連日気を張り続ける事が負担になっていると話