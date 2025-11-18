元AKB48の大島麻衣が自身のInstagramを更新。ボートレースのイベント「ねこみみGirlsLIVE」に参加し、「ありがとうございました」と感謝の気持ちを投稿した。投稿では、ニットワンピースから美脚を見せる大島の姿がファンの目を引き、多くの反響を呼んでいる。この投稿にファンからは「マイマイお疲れ様」「衣装似合っていて可愛いすぎる」「ワンピース可愛い♪」「美脚ありがとう」といった温かいコメントが寄せられている。