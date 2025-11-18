ＴＢＳの若林有子アナウンサーがエジプトでの時間を共有した。若林アナは１８日までに自身のインスタグラムで「エジプト投稿のろのろ続けてます２日目の午後はルクソール東岸の観光」と記し、ルクソール神殿とカルナック神殿を訪れた様子をシェア。壮大な神殿をバックにした黒のキャミワンピ姿の自身のショットを添えると、「エジプトに行く前はピラミッドのイメージが強かったのですが、神殿こそエジプト観光の醍醐味だなと