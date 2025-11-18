新潟DF堀米悠斗の退団が決定アルビレックス新潟は11月18日、DF堀米悠斗が今季限りで契約満了となり、退団することを発表した。SNSでは「嘘でしょ？」「気持ちの整理が追いつかない」など多くのコメントが寄せられた。現在31歳の堀米は2017年に北海道コンサドーレ札幌から新潟に完全移籍で加入。20年からはキャプテンを務め、チームの先頭に立ち続けた。「ゴメス」の愛称でファン・サポーターからも慕われ、新潟をJ2からJ1に昇