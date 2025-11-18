韓国の歌手G-DRAGON（ジードラゴン）が、米メディアのコンプレックス（Complex）が選定した「21世紀ベストドレッサー」で、アジア唯一のアーティストとして挙げられた。G-DRAGONは12日（現地時間）、米国のファッション・文化専門メディアであるコンプレックス・ネットワークスが公開した「21世紀ベストドレッサー」ランキングで16位に選ばれた。彼はカニエ・ウェスト、リアーナ、ファレル・ウィリアムス、デービッド・ベッカムな