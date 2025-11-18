東京スカイツリータウンのすみだ水族館は18日、1111匹のチンアナゴのぬいぐるみで装飾した「チンアナゴクリスマスツリー」を初展示した。来年1月12日までの予定。【写真】気になるスイーツ…「クリスマス金魚サンデー」「ぷかぷかオットセイのクリスマスココア」など「チンアナゴクリスマスツリー」は、すみだ水族館オリジナルグッズのチンアナゴ、ニシキアナゴ、ホワイトスポッテッドガーデンイールのぬいぐるみ1111個を組み