俳優のマーク・ウォールバーグ（５４）が、乗馬を「危険なスポーツ」と呼んだ。１５歳の娘が先日、大会中の落馬事故で病院へ搬送され、鎖骨を骨折したことを受け、その危険性に改めて気づかされたという。 【写真】大物俳優に囲まれて緊張気味!? 「トゥデイ」で娘の容態について尋ねられたマークはこう答えた。「娘は大丈夫。ただ、まだ馬に乗れないことにいら立ってるよ。ちゃんと回復する必