歌手の木村カエラがアイドルデュオROIROMとのスリーショットを自身のInstagramに投稿した。MUSIC STATION (@ex_musicstation )での共演を記念して、木村は「ROIROM(@roirom_official )のお二人と 同じレコード会社Victorなんです。背が高くて顔が小さくてびっくりした。私が154.8センチで、めちゃくちゃ厚底履いてて、この小ささ すごいね。背高くなりたいな。」と綴った。投稿日は11月18日で、ファンに向けた親しみやすい内容と