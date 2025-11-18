人を傷つける能力のある準空気銃などの違法なエアガンを所持したとして、警視庁は１８日、宮城県気仙沼市の会社員（５４）ら東京、大阪、兵庫など５都府県に住む３９〜７４歳の男１０人を銃刀法違反容疑で東京地検に書類送検した。発表によると、１０人は１月１８日〜４月２９日、それぞれの自宅で、準空気銃や本物の拳銃に似せた模造拳銃などを所持した疑い。１０人は、インターネットオークションを通じて準空気銃を販売して