俳優の岩城滉一さんが自身のYouTubeチャンネルで、愛車のバイク・ハーレーダビッドソンのカスタムについて語っています。 【写真を見る】【 岩城滉一 】 “完成形かな” 愛車ハーレーを思い出のPAで語る “「うるせえな」と思われない音で” 成熟した大人の余裕を見せる岩城さんは暖かい陽気の中ハーレーを駆り、悠然とパーキングエリアに登場。その場所について “僕らが子どもの頃は、高速というとこの第三京浜しか無くて