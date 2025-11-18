18日朝、横手市黒川の保育施設の近くでクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。横手警察署の調べによりますと、18日午前7時25分ごろ、横手市黒川の田んぼにクマ1頭がいるのを、車に乗っていた人が目撃しました。クマの大きさはわかっていません。常盤保育園まで約150メートルの場所で、警察が注意を呼びかけています。