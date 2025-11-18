女優の伊藤沙莉（31）が18日までにX（旧ツイッター）を更新。子どもを出産したとの誤解を招き、訂正した。伊藤は「インストでちょくちょく子供だと思われてる方がいらっしゃって」と、一部で誤解されていることについて切り出し、「気持ち的には子供なんだけどわんちゃんです」と説明した。さらにその後の投稿では、問題となったインスタグラムのストーリーズのキャプチャー画像を添付。ストーリーズでは、部屋におもちゃが散ら