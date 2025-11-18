18日午前、仙北市の神代小学校や神代中学校などの近くでクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。仙北警察署の調べによりますと、18日午前9時半ごろ、仙北市田沢湖神代字古館野の道路脇の林にクマ1頭がいるのを、車に乗っていた60代の男性が目撃しました。クマの体長は約50センチです。近くの民家までは約20メートル、神代小学校までは約200メートルの場所で、小学校のすぐ近くには神代中学校や神代こど