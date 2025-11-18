NEXCO中日本は18日夜、石川・富山の県境付近の北陸自動車道で雪が降る可能性があるとして、ドライバーに注意を呼びかけています。NEXCOによりますと、北陸自動車道の金沢森本ICから富山県の小矢部ICの間では、18日夜、雪が降る可能性があるということです。NEXCOは、特に冬のはじめは交通事故が増える傾向にあるとして、冬用タイヤの装着とタイヤチェーンの携行を呼びかけています。